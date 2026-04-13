Bir İçerik Üreticisi Elinde Tuttuğu Bukalemunun Saniyeler İçinde Renk Değiştirdiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 14:16

Hayvanlar aleminde her canlının hayatta kalmak için geliştirdiği bir strateji var. Kimileri hız, kimileri zehir, kimileri ise kabuğa sahip. Aralarında en ilignci ise bukalemunlar. Bulundukları ortama göre renk değiştirebilen bukalemunlar bu ilginç yetenekleri ile doğanın sihirbazı olarak biliniyorlar. 

'necoyladogalkal' bir bukalemunun ellerinde renk değiştirdiği anları paylaştı. O anlar, izleyenleri bir kere daha büyüledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DW7f64biNVm/
Peki bukalemun rengi gerçekten nasıl değiştiriyor?

Bukalemunlar hakkındaki en yaygın yanılgı renk değiştirmelerinin çevreyle uyum sağlamak için olduğu. Oysa asıl amaç çoğunlukla iletişim. Duygu durumu, tehdit algısı ve üreme dönemleri rengi doğrudan etkiliyor. Yani bukalemunun derisi aslında bir duygu haritası.

Bukalemunların derisinde nanokristaller içeren özel hücreler bulunuyor. Bu kristallerin arasındaki mesafe değiştiğinde yansıyan ışığın dalga boyu da değişiyor ve farklı renkler ortaya çıkıyor. Boya yok, pigment yok, saf fizik.

Eldeki Bukalemun Neden Renk Değiştiriyor? 

İnsan eli bukalemun için yabancı ve potansiyel olarak tehlikeli bir ortam. Bu stres ve uyarılma hali renk değişimini tetikliyor. Yani videodaki o büyüleyici görüntünün arkasında aslında bukalemunun yaşadığı hafif bir panik yatıyor.

Kaç Renk Değiştirebilir? 

Türe göre değişmekle birlikte bazı bukalemunlar onlarca farklı renk ve desen kombinasyonu üretebiliyor. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mavi ve siyah tonları arasında saniyeler içinde geçiş yapabiliyorlar. Bu yetenek hayvanlar aleminde bir benzeri bulunmayan bir biyolojik sistem.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
