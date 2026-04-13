Bir İçerik Üreticisi Elinde Tuttuğu Bukalemunun Saniyeler İçinde Renk Değiştirdiği Anları Paylaştı

Bukalemunlar hakkındaki en yaygın yanılgı renk değiştirmelerinin çevreyle uyum sağlamak için olduğu. Oysa asıl amaç çoğunlukla iletişim. Duygu durumu, tehdit algısı ve üreme dönemleri rengi doğrudan etkiliyor. Yani bukalemunun derisi aslında bir duygu haritası.

Bukalemunların derisinde nanokristaller içeren özel hücreler bulunuyor. Bu kristallerin arasındaki mesafe değiştiğinde yansıyan ışığın dalga boyu da değişiyor ve farklı renkler ortaya çıkıyor. Boya yok, pigment yok, saf fizik.

Eldeki Bukalemun Neden Renk Değiştiriyor?

İnsan eli bukalemun için yabancı ve potansiyel olarak tehlikeli bir ortam. Bu stres ve uyarılma hali renk değişimini tetikliyor. Yani videodaki o büyüleyici görüntünün arkasında aslında bukalemunun yaşadığı hafif bir panik yatıyor.

Kaç Renk Değiştirebilir?

Türe göre değişmekle birlikte bazı bukalemunlar onlarca farklı renk ve desen kombinasyonu üretebiliyor. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mavi ve siyah tonları arasında saniyeler içinde geçiş yapabiliyorlar. Bu yetenek hayvanlar aleminde bir benzeri bulunmayan bir biyolojik sistem.