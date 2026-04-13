Bir Girişimcinin Uzun Yol Şoförleri İçin Yol Kenarına Yaptığı Minimalist Odalar Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 14:50

Bir ürün ya da hizmetin gerçekten işe yarayıp yaramadığını onu her gün kullandığımızda anlayabiliyoruz. Fakat lüks kavramı o kadar aklımızı karıştırıyor ki, bazı şeylerin gereksiz detay olup olmadığını anlamıyoruz bile. Bu da bazen ciddi anlamda servete mal olabiliyor. 

Bir girişimci yol kenarına uzun yol şoförleri için sadece yatak ve banyodan oluşan minimalist odalar inşa etti. Hiçbir otel detayının olmadığı, sadece ihtiyaçların olduğu oldalar elbette bir otelden çok daha ucuza mal oldu. Fikir sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Minimalizm her yerde etkisini gösteriyor.

Uzun yol şoförleri için öncelik temiz bir duş ve güvenli bir uyku. Resepsiyon, restoran, havuz ya da dekorasyon bu ihtiyacın hiçbirini karşılamıyor. Mevcut oteller ise bu basit ihtiyaç için çok fazla ödeme ve çok fazla zaman kaybı anlamına geliyor.

Gereksiz her detay hem maliyet hem de zaman demek. Bu modelde işletme giderleri minimumda tutulduğu için fiyat da düşüyor. Kamyoncu için hızlı giriş, hızlı çıkış ve uygun fiyat; girişimci için ise düşük maliyet ve yüksek doluluk oranı. İki taraf için de kazanan bir denklem.

Benzer Modeller Dünyada Var mı? 

Japonya'nın kapsül otelleri bu anlayışın en bilinen örneği. Güney Kore'deki 'jjimjilbang' kültürü de benzer bir minimalizmi yansıtıyor. Ancak bu modelin yol kenarında kamyoncuya özel kurgulanması özgün ve henüz yaygınlaşmamış bir fikir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
