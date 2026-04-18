Bir Çocuk Kardeşinin Ameliyat Parası İçin Çizdiği Resimleri Sosyal Medyadan Satmaya Başladı

Bir çocuğun çaresizliği tüm ülkenin çaresizliğidir. Normal şartlarda sadece hayal kurması ve oyun oynaması gereken bir çocuğun omuzlarına, dünyanın en ağır yükünü binmesi, aslında toplumdaki büyük bir açığın göstergesi.

Bir çocuk kardeşinin ameliyat masrafları için çizdiği resimleri 'resimlercizerekparakazaniyorum' isimli hesabından satmaya başladı. Minik çocuğun çabası pek çok kişiyi uzun uzun düşündürdü.