Bir Çocuk Kardeşinin Ameliyat Parası İçin Çizdiği Resimleri Sosyal Medyadan Satmaya Başladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.04.2026 - 23:40

Bir çocuğun çaresizliği tüm ülkenin çaresizliğidir. Normal şartlarda sadece hayal kurması ve oyun oynaması gereken bir çocuğun omuzlarına, dünyanın en ağır yükünü binmesi, aslında toplumdaki büyük bir açığın göstergesi. 

Bir çocuk kardeşinin ameliyat masrafları için çizdiği resimleri 'resimlercizerekparakazaniyorum' isimli hesabından satmaya başladı. Minik çocuğun çabası pek çok kişiyi uzun uzun düşündürdü.

“Annemin gücü yetmediği için…”

'Arkadaşlar parayı kendim için biriktirmiyorum kardeşimin ameliyat parasına annemin gücü yetmediği için kendimde satış yapmak zorunda kaldım ama sizin güzel yorumlarınız beni çok mutlu ediyor çok motive ediyor sizi çok seviyorum hepinize teşekkürler🤍' açıklamasını yapan miniğe pek çok kişiden destek geldi. Resimleri de pek çok kişi satın almak istedi. Fakat asıl önemlisi, problemi tamamen çözmek için adımlar atmak isteyenler de oldu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
