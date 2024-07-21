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Bir Adamın Bebekleri Havuza Fırlatış Şekli Gündem Oldu: Sevimli Bebekler Kendi Kendilerine Kenara Yüzdüler!

Bir Adamın Bebekleri Havuza Fırlatış Şekli Gündem Oldu: Sevimli Bebekler Kendi Kendilerine Kenara Yüzdüler!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
21.07.2024 - 23:44

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Bebeklerin yüzme deneyimi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine birçok fayda sağlar. Bir sosyal medya kullanıcısı, bebeklerle havuzda geçirdiği ilginç dakikaları paylaştı.

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Sosyal medya kullanıcısının, bebekleri havuza doğru fırlattığı anlar gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcısının, bebekleri havuza doğru fırlattığı anlar gündem oldu.

Sevimli bebekler adeta uçarak havada süzüldükten sonra kendi kendilerine havuzun kenarına doğru yüzdüler.

Sevimli bebekler adeta uçarak havada süzüldükten sonra kendi kendilerine havuzun kenarına doğru yüzdüler.

O anlar için 👇

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