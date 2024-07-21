Bir Adamın Bebekleri Havuza Fırlatış Şekli Gündem Oldu: Sevimli Bebekler Kendi Kendilerine Kenara Yüzdüler!

Bebeklerin yüzme deneyimi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine birçok fayda sağlar. Bir sosyal medya kullanıcısı, bebeklerle havuzda geçirdiği ilginç dakikaları paylaştı.
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Sosyal medya kullanıcısının, bebekleri havuza doğru fırlattığı anlar gündem oldu.
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Sevimli bebekler adeta uçarak havada süzüldükten sonra kendi kendilerine havuzun kenarına doğru yüzdüler.
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