Beşiktaşlı Küçük Taraftarın Gözleri Doldu! Çocuğun Yanında Küfürler Eden Holigan Tepki Çekti

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Beşiktaş-Göztepe karşılaşması sonrası takımının mağlubiyetiyle ilgili 'Taraftar Sports' mikrofonlarına konuşan küçük taraftarın 'Ben takımımın arkasındayım, Göztepe bugün şanslı günündeydi.' açıklaması sonrası kalabalığın arasına giren bir holigan, küfürler savurarak bağırmaya başladı. Bağırışmalardan korkan küçük taraftarın gözleri doldu. Görüntüleri izleyenler holigana tepki gösterdi.
Kaynak: Taraftar Sports
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Geçtiğimiz günlerde kendi sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ın performasını 'Taraftar Sports' mikrofonlarına değerlendiren küçük çocuk beklenmedik bir olayla karşılaştı.
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Küçük çocuğun "Ben takımımın arkasındayım, Göztepe bugün şanslı günündeydi." dediği anlarda kalabalığın arasından giren bir holigan, küfürler savurup bağırdı.
Bağırışmalardan korkan küçük çocuğun gözlerinin dolduğu görüldü. İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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