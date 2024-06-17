Bernoulli Prensibiyle Yangını Söndüren İtfaiye Ekiplerinin Görüntüsü Hayrete Düşürdü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde itfaiye ekiplerinin kullandığı yangın söndürme yöntemi izleyenleri hayrete düşürdü. Ekiplerin Bernoulli prensibi yöntemiyle alçak basınç oluşturup odadaki oksijeni tahliye ederek yangını söndürdüğü görüldü.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının olduğu bir eve gelen itfaiye ekipleri ucu eğik bir hortumla evin penceresinden dışarıya doğru tazyikli su püskürtmeye başladı.
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Bernoulli prensibi yöntemiyle alçak basınç oluşturup, içerideki oksijeni bitirerek yangını söndüren itfaiye ekiplerini izleyenler hayrete düştü. İşte o anlar; 🎥
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