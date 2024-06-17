Görüş Bildir
Haberler
Video
Bernoulli Prensibiyle Yangını Söndüren İtfaiye Ekiplerinin Görüntüsü Hayrete Düşürdü

Bernoulli Prensibiyle Yangını Söndüren İtfaiye Ekiplerinin Görüntüsü Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 18:05

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde itfaiye ekiplerinin kullandığı yangın söndürme yöntemi izleyenleri hayrete düşürdü. Ekiplerin Bernoulli prensibi yöntemiyle alçak basınç oluşturup odadaki oksijeni tahliye ederek yangını söndürdüğü görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının olduğu bir eve gelen itfaiye ekipleri ucu eğik bir hortumla evin penceresinden dışarıya doğru tazyikli su püskürtmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının olduğu bir eve gelen itfaiye ekipleri ucu eğik bir hortumla evin penceresinden dışarıya doğru tazyikli su püskürtmeye başladı.

Bernoulli prensibi yöntemiyle alçak basınç oluşturup, içerideki oksijeni bitirerek yangını söndüren itfaiye ekiplerini izleyenler hayrete düştü. İşte o anlar; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın