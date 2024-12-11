Benzincinin Alınganına Denk Geldi: Benzincide "10 Liralık İstiyorum" Şakası Yapan Motorcu Sert Kayaya Çarptı

Sosyal medyada pek çok şaka videosuna rastlıyoruz. Bu şakalarda ortaya oldukça eğlenceli görüntüler, sonuçları her zaman beklenildiği gibi olmayabiliyor. Şaka yapılan kişinin ruh hali, şakadan hoşlanıp hoşlanmayacağı gibi durumlar göz önüne alınmadığından bu aslında bir anlamda risk almak demek. Geçtiğimiz senelerde nikah memuruna şaka yapan damadın başına gelenleri hatırlarsınız. Damat bey şaka amaçlı 'Hayır' demiş, nikah memuru da anında nikahı terk etmişti. Benzer bir olay da bit motorcunun başına geldi.