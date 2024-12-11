Benzincinin Alınganına Denk Geldi: Benzincide "10 Liralık İstiyorum" Şakası Yapan Motorcu Sert Kayaya Çarptı

Sosyal medyada pek çok şaka videosuna rastlıyoruz. Bu şakalarda ortaya oldukça eğlenceli görüntüler, sonuçları her zaman beklenildiği gibi olmayabiliyor. Şaka yapılan kişinin ruh hali, şakadan hoşlanıp hoşlanmayacağı gibi durumlar göz önüne alınmadığından bu aslında bir anlamda risk almak demek. Geçtiğimiz senelerde nikah memuruna şaka yapan damadın başına gelenleri hatırlarsınız. Damat bey şaka amaçlı 'Hayır' demiş, nikah memuru da anında nikahı terk etmişti. Benzer bir olay da bit motorcunun başına geldi.
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Motorcunun "10 liralık istiyorum" şakasını ciddiye alan çalışan gerçekten 10 liralık doldurup gitti.
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Neye uğradığını şaşıran motorcunun yardımına başka bir çalışan koştu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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