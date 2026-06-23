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Bedenin Paraya Gerçekten Hazır mı? Psikosomatik Çalışmayla Bedelerinin Paraya Verdiği Tepkileri Ölçtüler

Bedenin Paraya Gerçekten Hazır mı? Psikosomatik Çalışmayla Bedelerinin Paraya Verdiği Tepkileri Ölçtüler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 20:53

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Zengin olma hayali kurmayan, cüzdanının her zaman dolu olmasını istemeyen insan neredeyse yoktur. Günlük hayatımızda sürekli daha fazla kazanmanın, finansal olarak rahatlamanın yollarını arar dururuz. Ancak işin mutfağında, yani zihnimizin en derin köşelerinde paraya karşı beslediğimiz duygular düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir. 

Sosyal medyada insanların bedenlerinin paraya hazır olup olmadığının ölçüldüğü bir seans paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler pek çok kişiyi oldukça şaşırttı.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
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Peki videoda tam olarak ne oluyor?

Peki videoda tam olarak ne oluyor?

Bu videodaki görüntüler, son dönemde kişisel gelişim ve alternatif terapi alanlarında popülerleşen 'Bilinçaltı Para Blokajı Temizleme' seanslarından biri.  Bu öğretiye göre, insanların hayatlarına maddi bolluk çekememelerinin sebebi zihinlerindeki ve bedenlerindeki 'para blokajları'dır. Katılımcıların geçmişten, ailelerinden veya çocukluklarından gelen 'Para kirlidir', 'Çok para insanı bozar', 'Para kazanmak zordur' gibi bilinçaltı inançlara sahip oldukları ve bedenin paraya karşı istemsiz bir savunma mekanizması geliştirdiği öne sürülür.

Seansta eğitmenler katılımcıların ellerine para yaklaştırarak veya uzatarak bedenin buna verdiği fiziksel tepkiyi ölçüyor. Kolun düşmesi, dengenin bozulması veya bedenin geriye doğru kasılması, 'Bedenin parayı bilinçdışı olarak reddediyor' şeklinde yorumlanıyor. Parayla temas ettiklerinde veya üzerlerine para konulduğunda kişilerin kendilerini yere bırakması, ağlaması, kahkaha atması ya da titremesi, bilinçaltındaki o negatif duygu yükünün bedenden dışarı boşalması süreci olarak aktarılıyor. Seansın sonunda parayı rahatça tutabilen, parayla dans eden veya gülen insanların ise artık 'para enerjisiyle uyumlandığı' ve blokajlarını kırdığı iddia ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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