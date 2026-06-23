Bedenin Paraya Gerçekten Hazır mı? Psikosomatik Çalışmayla Bedelerinin Paraya Verdiği Tepkileri Ölçtüler

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Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Zengin olma hayali kurmayan, cüzdanının her zaman dolu olmasını istemeyen insan neredeyse yoktur. Günlük hayatımızda sürekli daha fazla kazanmanın, finansal olarak rahatlamanın yollarını arar dururuz. Ancak işin mutfağında, yani zihnimizin en derin köşelerinde paraya karşı beslediğimiz duygular düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir.
Sosyal medyada insanların bedenlerinin paraya hazır olup olmadığının ölçüldüğü bir seans paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler pek çok kişiyi oldukça şaşırttı.
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Peki videoda tam olarak ne oluyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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