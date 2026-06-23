Bedenin Paraya Gerçekten Hazır mı? Psikosomatik Çalışmayla Bedelerinin Paraya Verdiği Tepkileri Ölçtüler

Zengin olma hayali kurmayan, cüzdanının her zaman dolu olmasını istemeyen insan neredeyse yoktur. Günlük hayatımızda sürekli daha fazla kazanmanın, finansal olarak rahatlamanın yollarını arar dururuz. Ancak işin mutfağında, yani zihnimizin en derin köşelerinde paraya karşı beslediğimiz duygular düşündüğümüzden çok daha karmaşık olabilir.

Sosyal medyada insanların bedenlerinin paraya hazır olup olmadığının ölçüldüğü bir seans paylaşıldı. Ortaya çıkan görüntüler pek çok kişiyi oldukça şaşırttı.