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Bayramda Hasta Eşine Bakan Amcanın "Bayramınız Nasıl Geçti?" Sorusuna Verdiği Cevap Boğazları Düğümledi

Bayramda Hasta Eşine Bakan Amcanın "Bayramınız Nasıl Geçti?" Sorusuna Verdiği Cevap Boğazları Düğümledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 10:56

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Mutlu bir yaşamın temel taşlarından biri, sevgiyle dolu bir evlilik. Bu, hayatınızın her anında sizin yanınızda olacak bir partnerin varlığını hissetmenin verdiği güven duygusu ile birleştiğinde, yaşamınızın her anında daha fazla mutluluk ve tatmin duygusu yaşamanıza yardımcı olur.

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Sokak röportajında bayramı eşine bakarak geçirdiğini anlatan bir amcanın, eşinden büyük bir aşkla bahsettiği anlar izleyenlerin boğazını düğümledi.

Sokak röportajında bayramı eşine bakarak geçirdiğini anlatan bir amcanın, eşinden büyük bir aşkla bahsettiği anlar izleyenlerin boğazını düğümledi.

ALS hastalığı ile mücadele eden eşine "Hayatım ben seninle sonuna kadar varım, sen hiç merak etme ben hep yanındayım..." diye seslenen amca, gerçek sevginin ne olduğunu gösterdi.

ALS hastalığı ile mücadele eden eşine "Hayatım ben seninle sonuna kadar varım, sen hiç merak etme ben hep yanındayım..." diye seslenen amca, gerçek sevginin ne olduğunu gösterdi.

İşte o video;

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