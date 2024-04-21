Bayramda Hasta Eşine Bakan Amcanın "Bayramınız Nasıl Geçti?" Sorusuna Verdiği Cevap Boğazları Düğümledi

Mutlu bir yaşamın temel taşlarından biri, sevgiyle dolu bir evlilik. Bu, hayatınızın her anında sizin yanınızda olacak bir partnerin varlığını hissetmenin verdiği güven duygusu ile birleştiğinde, yaşamınızın her anında daha fazla mutluluk ve tatmin duygusu yaşamanıza yardımcı olur.