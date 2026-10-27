Sosyal Pilin Yüzde Kaç?
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Bazı zamanlar insanlarla birlikte çok keyif alırız, bazense sessizlik isteriz ve köşemize çekiliriz. Bu durumun ne kadar sıklıkla yaşandığı kişiden kişiye değişir. Bazılarımız uzun uzun sosyalleşir, bazılarımız ise kısa bir sosyalleşme sonrası hemen yorulabilir.
Hadi, birlikte sosyal pilinin ne seviyede olduğuna bakalım.
1. Diyelim ki, arkadaşların aniden akşama plan yapmak istedi. Ne yaparsın?
2. Kalabalık bir yere davet edildiğin zaman nasıl hissedersin?
3. Uzun bir günün ardından evine geldin. Ne yaparsın?
4. Yeni insanlarla tanıştıktan sonra ne düşünürsün?
5. Hafta sonun boş. Bir plan oluşturur musun?
6. Bir arkadaş grubunda sohbet aniden bitti. Ne yaparsın?
Sosyal pilin %100!
Sosyal Pilin %75!
Sosyal Pilin %50!
Sosyal Pilin %25!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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