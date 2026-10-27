article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sosyal Pilin Yüzde Kaç?

etiket Sosyal Pilin Yüzde Kaç?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.10.2026 - 20:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı zamanlar insanlarla birlikte çok keyif alırız, bazense sessizlik isteriz ve köşemize çekiliriz. Bu durumun ne kadar sıklıkla yaşandığı kişiden kişiye değişir. Bazılarımız uzun uzun sosyalleşir, bazılarımız ise kısa bir sosyalleşme sonrası hemen yorulabilir. 

Hadi, birlikte sosyal pilinin ne seviyede olduğuna bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Diyelim ki, arkadaşların aniden akşama plan yapmak istedi. Ne yaparsın?

2. Kalabalık bir yere davet edildiğin zaman nasıl hissedersin?

3. Uzun bir günün ardından evine geldin. Ne yaparsın?

4. Yeni insanlarla tanıştıktan sonra ne düşünürsün?

5. Hafta sonun boş. Bir plan oluşturur musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir arkadaş grubunda sohbet aniden bitti. Ne yaparsın?

Sosyal pilin %100!

Senin sosyal pilin asla bitmiyor! İnsanlarla konuştuğunda, yeni kişilerle tanıştığında ya da kalabalık ortamlara girdiğinde enerji doluyorsun. Bir planı iptal edeceğin zaman üzülüyorsun, hatta peşi sıra başka bir plan yapıyor olabilirsin! Arkadaşlarınla buluşma tekliflerine hayır deme ihtimalin çok düşük! Kalabalık ortamlarda da sessizliği bozan kişi sen olabilirsin! 

Kısacası sosyal pilin çok yüksek ve priz aramadan uzun süre çalışabilirsin!

Sosyal Pilin %75!

Sosyal hayat ile yalnız kalma ihtiyacı arasında bir denge kurmuşsun! İnsanlarla vakit geçirirken çok keyif alıyorsun. Ama günün tamamını sosyal planlarla doldurmak sana göre değil. Bir daveti kabul etmeden önce enerjine bakıyor olabilirsin. Arkadaşlarınla eğlenirken de keyif alıyorsun, tek başına kaldığında da mutlusun! Arka arkaya plan yaptığın bir zaman dilimiyse araya sakin günler koyarak sosyal pilini tekrar dolduruyor olabilirsin! 

Kısacası senin sosyal pilin çok güçlü ama gerektiği zaman şarja takabiliyorsun!

Sosyal Pilin %50!

Sosyal pilinin ortalama bir seviyede olduğunu görüyoruz. Günlük enerjine göre değişen bir şey. Bazı zamanlar arkadaşlarınla saatlerce konuşabilirken bazı günler tek başına kalmayı tercih ediyor olabilirsin. Yoğun geçen bir günün ardından hemen tekrar plan yapmak sana göre değil. Kalabalık ortamlarda da eğleniyor olabilirsin ama sonrasında kesinlikle dinlenmen gerekiyor! Bazen telefon mesajlarına bile hemen cevap veremiyor olabilirsin. 

Kısacası sosyal pilin tamamen bitmiş olmasa da sürekli hareket hâlinde olmak istemiyorsun!

Sosyal Pilin %25!

Sosyal pilinin biraz çabuk tükendiğini görüyoruz. Kalabalıklar, uzun sohbetler ve arka arkaya yapılan planlar seni hemen yorabiliyor. Evinde sessiz bir şekilde tek başına oturmak senin için daha değerli olabilir. Biri seni davet ettiğinde genelde reddediyorsun. İnsanların seni sevmesine değil, senin nefes almaya ihtiyacın var! Özellikle çok yoğun bir gün yaşadıysan telefona bile bakmıyor olabilirsin! 

Kısacası sosyal pilini gereksiz yere tüketmeyip ihtiyaç duyduğunda şarj ediyorsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın