Sosyal Pilin Yüzde Kaç?

Sosyal hayat ile yalnız kalma ihtiyacı arasında bir denge kurmuşsun! İnsanlarla vakit geçirirken çok keyif alıyorsun. Ama günün tamamını sosyal planlarla doldurmak sana göre değil. Bir daveti kabul etmeden önce enerjine bakıyor olabilirsin. Arkadaşlarınla eğlenirken de keyif alıyorsun, tek başına kaldığında da mutlusun! Arka arkaya plan yaptığın bir zaman dilimiyse araya sakin günler koyarak sosyal pilini tekrar dolduruyor olabilirsin!

Kısacası senin sosyal pilin çok güçlü ama gerektiği zaman şarja takabiliyorsun!