Bayram Tatili Öncesi Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Cep Yakıyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 22:03

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sonrasında vatandaşlar tatil planlarını yapmaya başladı. Bayram öncesi otobüs ve uçak bileti fiyatlarına ilgi artarken, yapılan zamlar da dikkat çekti. 5 kişilik bir ailenin İstanbul’dan Van’a gidip dönmesi 35 bin liraya mal olurken, Rize’ye gidiş dönüş ise yaklaşık 19 bin lira oldu. Deprem bölgesine giden otobüslerde de ciddi zamların yapıldığı ortaya çıktı.

27 Mayıs’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde tatil 9 güne uzatılmıştı.

Bayram tatilinin uzaması vatandaşları sevindirirken, ulaşım ücretleri ise cep yakıyor. Gazete Pencere’de yer alan habere göre, 9 günlük bayram tatili otobüs ve uçak bileti fiyatlarını artırdı.

Tatilin başlangıcında bin 400 TL seviyesinde olan İstanbul-Ankara uçak biletleri, tatilin son gününe gelindiğinde 3 bin TL sınırına dayanıyor.

İstanbul'da 5 kişilik bir ailenin gidiş-dönüş otobüs masrafı şöyle:

Deprem bölgesine giden otobüslere yapılan zam dikkat çekti.

Ankara çıkışlı biletlerde; Hatay hattı bin 200 TL’den bin 400 TL’ye, Kahramanmaraş hattı bin TL’den bin 300 TL’ye, Adana hattı 750 TL’den bin TL’ye yükseldi. Ankara’dan Adıyaman’a gitmenin bedeli ise bin 600 TL’den 2 bin TL’ye çıktı.

İstanbul kalkışlı seferlerde ise tablo daha da ağırlaştı:

  • Hatay: 2 bin TL'den 2 bin 500 TL'ye,

  • Kahramanmaraş: Bin 800 TL'den 2 bin 600 TL'ye,

  • Adana: Bin 200 TL den bin 700 TL'ye,

  • Osmaniye: Bin 300 TL'den bin 900 TL'ye ulaştı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
