Türk Gıda Devi Rekor Fiyata Satıldı: İşte Yeni Sahipleri!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 19:16

Seğmen Kardeşler Gıda’nın ortaklık yapısını değiştirecek anlaşmanın detayları KAP’a açıklandı. Şirketin yüzde 74,85’ini temsil eden paylar, 82,49 milyon dolarlık bedelle Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş’e satıldı. Satış anlaşması, Rekabet Kurulu’nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek.

Ürünleri birçok zincir markette de bulunan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. için rekor fiyat ödendi.

Şirket sermayesinin yüzde 74,85’ini temsil eden payların, 82,49 milyon dolarlık bedelle Altun Gıda A.Ş., GMS Yatırım Holding A.Ş. ve Ümit Gümüş’e aktarılması için taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin yüzde 74,85’ine denk gelen toplam 133 milyon 982 bin 610 adet payın devrine ilişkin taraflar arasında anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre satış kapsamında 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu pay el değiştirecek. Hisseler için belirlenen toplam satış bedelinin ise bazı düzenlemelere tabi olmak üzere 82 milyon 489 bin 293 dolar olduğu belirtildi.

Pay dağılımına göre Altun Gıda A.Ş. şirketin yüzde 25’ini, GMS Yatırım Holding A.Ş. yüzde 34,85’ini, Ümit Gümüş ise yüzde 15’ini devralacak.

Şirket, daha önce 2 Şubat 2026 tarihinde taraflar arasında ön protokol imzalandığını duyurmuştu. Son gelişmeyle birlikte satış süreci resmiyet kazanmış oldu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
