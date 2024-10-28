Bangladeş'te Seyahat Eden Bir Türk Şort Giydiği İçin Bangladeşliler Tarafından Uyarıldı

'soloburadaydi' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Gerçek ismi Süleyman Yılmaz olan gezgin dünyayı gezdiği videoları takipçileri ile paylaşılıyor. Kendisinin bir durağı da Bangladeş'ti.
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Bangladeş sokaklarında şortla gezen gezginin etrafını bir anda Bangladeşliler sardı.
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Şortun haram olduğunu ve giymemesi gerektiğini söyleyen Bangladeşlilere beklemedikleri bir örnekle cevap verince ortaya ilginç bir diyalog çıktı.
İşte o video;
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