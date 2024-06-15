Babasını Sabır Sınavına Sokan Tatlı Kızın Süreci Yönetirken Büründüğü Profesyonellik Tebessüm Ettirdi

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Tatlı kız yemek yemek istemediği için babanın sinirleri biraz gerilmişti ve ne yapacağını bilmiyordu.
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O sırada babasının sinirlendiğini gören tatlı kız birden canlanıp kendi kendine öylesine duygu değişimleri yaşadı ki baba da neye uğradığını şaşırdı.
Tatlı mı tatlı bir manipülasyon sonucu hiçbir şey yaşanmamışçasına yemeğini yiyen minik kıza beğeniler ve yorumlar yağdı.
İşte o anlar 👇
Gelem yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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