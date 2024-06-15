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Babasını Sabır Sınavına Sokan Tatlı Kızın Süreci Yönetirken Büründüğü Profesyonellik Tebessüm Ettirdi

Babasını Sabır Sınavına Sokan Tatlı Kızın Süreci Yönetirken Büründüğü Profesyonellik Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 09:39

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@handearican adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne dünyalar tatlısı kızı ile eşinin yaşadığı komik bir diyaloğu paylaşmasıyla 18 milyonu aşkın izlenme aldı. Görüntülerde ise babanın kızına yemek yedirmeye çalıştığı anlar yer alıyordu. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Tatlı kız yemek yemek istemediği için babanın sinirleri biraz gerilmişti ve ne yapacağını bilmiyordu.

Tatlı kız yemek yemek istemediği için babanın sinirleri biraz gerilmişti ve ne yapacağını bilmiyordu.

O sırada babasının sinirlendiğini gören tatlı kız birden canlanıp kendi kendine öylesine duygu değişimleri yaşadı ki baba da neye uğradığını şaşırdı.

O sırada babasının sinirlendiğini gören tatlı kız birden canlanıp kendi kendine öylesine duygu değişimleri yaşadı ki baba da neye uğradığını şaşırdı.

Tatlı mı tatlı bir manipülasyon sonucu hiçbir şey yaşanmamışçasına yemeğini yiyen minik kıza beğeniler ve yorumlar yağdı.

Tatlı mı tatlı bir manipülasyon sonucu hiçbir şey yaşanmamışçasına yemeğini yiyen minik kıza beğeniler ve yorumlar yağdı.

İşte o anlar 👇

Gelem yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelem yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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