ABD’nin Zombi Mahallesini Görüntüleyen Türk Sosyal Medyada Viral Oldu

ABD Philadelphia’nın zombi mahallesi namı oldukça bilinen yerlerden. Madde bağımlılarımın resmen yuvası olan mahallede gezmek ve görüntü almak biraz tehlikeli olsa da bir Türk kameralı gözlük ile bizlere oraları gezdirmiş oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.