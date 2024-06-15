ABD’nin Zombi Mahallesini Görüntüleyen Türk Sosyal Medyada Viral Oldu

ABD Philadelphia’nın zombi mahallesi namı oldukça bilinen yerlerden. Madde bağımlılarımın resmen yuvası olan mahallede gezmek ve görüntü almak biraz tehlikeli olsa da bir Türk kameralı gözlük ile bizlere oraları gezdirmiş oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genel olarak evsizlerin ve uyuşturucu ticareti yapanların yaşadığı mahallede yerlerde şırıngalar geziyor.
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Şırıngalara ek olarak saat fark etmeksizin madde etkisindeki insanların gerçekten zombi gibi yürüdüğünü görmek de mümkün.
Tehlikenin yüksek olduğu mahallede uyuşturucu maddenin sık kullanımından dolayı bir koku da hakim.
İşte detaylar 👇
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Bi yerden tanıdık geliyor. Aaa Esenyurt la burası 😀😀😀
Herkesin kafası çiçek gibi :) mis