Aybüke Pusat'ın Yeni Partnerinden İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı diziyle gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.
Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.
3 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın