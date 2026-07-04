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Aybüke Pusat'ın Yeni Partnerinden İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat'ın Yeni Partnerinden İsmail Küçükkaya'nın Yeni Adresine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Uzak Şehir Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.07.2026 - 15:33
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı diziyle gündemde.

Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak, yıllar önce rol aldığı diziyle gündemde.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin başrolü Aras'ı canlandıran Çağan Efe Ak, son dönemde gündemden düşmüyor. Çağan Efe Ak'ın oyunculuğu performansı her bölüm alkış toplarken sosyal medyada Ak'ın henüz çocuk oyuncuyken İçerde dizisinde rol aldığı görüntüler gündem oldu.

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ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.

ATV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Altı Üstü İstanbul, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.

ATV ekranlarında yayınlanan yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, kısa sürede reytinglerde zirveye oturdu. Kızılcık Şerbeti'nden tanıdığımız Rahimcan Kapkap'ın başrolde yer aldığı Altı Üstü İstanbul her bölüm seyirciyi ekrana bağlarken sevilen dizinin kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

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Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.

Kanal D'den Uzak Şehir seyircisi için sürpriz bir hamle geldi.

Sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren Uzak Şehir için izleyicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları sürerken Kanal D, dizinin tekrar bölümlerini yeniden yayınlama kararı aldı. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapım, hafta içi her gün saat 14.00'te yeniden izleyiciyle buluşacak.

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'lı Uzak Şehir'in reyting başarısı yurt dışına kadar ulaştı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Türkiye'deki başarısını yurt dışında da sürdürüyor. İtalya'da Far Away adıyla yayınlanan yapım, son bölümüyle 2,2 milyon izleyiciye ulaşırken %25,5 izlenme payı elde etti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, bu performansıyla İtalya'da da adından söz ettirmeyi başardı.

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3 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

3 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

3 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Reytinglere Dünya Kupası maçları damgasını vururken üç kategoride de en çok izlenen yapım TRT 1'de yayınlanan Avustralya - Mısır maçı oldu. Dünya Kupası maçlarının yanı sıra MasterChef Türkiye ilk 5'te yer aldı.

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NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.

NOW'da ekrana gelen Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek'e hayat veren Aybüke Pusat'ın vedası gündeme bomba gibi düşmüştü.

NOW'ın ilgiyle izlenen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Halef'in sezon finalinde Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat projeye veda etti. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin ardından yeni film projesi geçtiğimiz günlerde duyurulurken yeni partneri de belli oldu.

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Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne bankanın yarışmacıya sunduğu milyonluk teklif damga vurdu.

ATV'de Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Var Mısın Yok Musun'un en büyük teklifini sunan banka, yarışmacıya tam 1 milyon 400 bin TL teklif etti. Yarışmacının milyonluk teklifi reddetmesi herkesi şaşırttı.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ekranlara dönüşüyle ilgili beklenen gelişme netleşti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın aylardır merak edilen yeni adresi sonunda netleşti. TV100'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Küçükkaya'nın dönüşü, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla duyuruldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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