Avukat Olduğunda 'Benim Annem Temizlikçi Demeye Utanmayacak mısın?' Diyen Dayısını Utandıran Genç

'@rahelpekcan' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının akraba zorbalığına uğradığını belirterek yaptığı paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Rahel o videosunda, dayısının kadınların kariyer yapmasına ve okumasına karşı bir insan olduğunu belirtirken, annesinin de kendisini okutabilmek için evlere temizliğe gittiğini söyledi.
Bir gün de dayısıyla konuştuğu sırada avukat olmak istediğini belirten Rahel, dayısının "Sen ileride o üniversiteye girdiğinde, mezun olduğunda, avukat olduğunda herkesin annesi doktor, avukatken, sen 'Benim annem temizlikçi demeye utanmayacak mısın?'" dediğini söyledi.
İşte o video: 👇
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