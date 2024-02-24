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Avukat Olduğunda 'Benim Annem Temizlikçi Demeye Utanmayacak mısın?' Diyen Dayısını Utandıran Genç

Avukat Olduğunda 'Benim Annem Temizlikçi Demeye Utanmayacak mısın?' Diyen Dayısını Utandıran Genç

Tiktok Avukat fenomen
Arya
Arya - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 16:15

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'@rahelpekcan' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadının akraba zorbalığına uğradığını belirterek yaptığı paylaşımı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Rahel o videosunda, dayısının kadınların kariyer yapmasına ve okumasına karşı bir insan olduğunu belirtirken, annesinin de kendisini okutabilmek için evlere temizliğe gittiğini söyledi.

Rahel o videosunda, dayısının kadınların kariyer yapmasına ve okumasına karşı bir insan olduğunu belirtirken, annesinin de kendisini okutabilmek için evlere temizliğe gittiğini söyledi.

Bir gün de dayısıyla konuştuğu sırada avukat olmak istediğini belirten Rahel, dayısının "Sen ileride o üniversiteye girdiğinde, mezun olduğunda, avukat olduğunda herkesin annesi doktor, avukatken, sen 'Benim annem temizlikçi demeye utanmayacak mısın?'" dediğini söyledi.

Bir gün de dayısıyla konuştuğu sırada avukat olmak istediğini belirten Rahel, dayısının "Sen ileride o üniversiteye girdiğinde, mezun olduğunda, avukat olduğunda herkesin annesi doktor, avukatken, sen 'Benim annem temizlikçi demeye utanmayacak mısın?'" dediğini söyledi.

Rahel kendisine o sözleri söyleyen dayısını utandırarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanırken, okuması için evlere temizliğe giden annesine de teşekkür etti.

İşte o video: 👇

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