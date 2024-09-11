Atatürk'ün Balmumu Heykeliyle Dertleşti: "Teğmenlerimiz Mutlu Bir Şekilde Kılıç Çıkardı, Yanlış Anlıyorlar"

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, Atatük'ün balmumu heykelinin yanına oturarak dertleşmeye başladı. Teğmenlerin yemin töreni sonrası kılıç çatma görüntüsünün yanlış anlaşıldığını söyleyen şahıs, 'Siz Cumhuriyeti kurdunuz, bize armağan ettiniz. Biz bunun için her zaman sizin askeriniziz.' dedi.
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İzmir Bornova ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün balmumu heykelini görmeye giden bir kişi, heykelin yanına oturarak dertleşti.
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan teğmenlerin yanlış anlaşıldığını söyleyen vatandaş, "Siz Cumhuriyeti kurdunuz, bize armağan ettiniz. Biz bunun için her zaman sizin askeriniziz." dedi.
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