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Arkadaşının Yatırım Tavsiyesiyle Ayakkabı Almak Yerine Parasını Borsaya Yatıran Gencin İsyanı Güldürdü

Arkadaşının Yatırım Tavsiyesiyle Ayakkabı Almak Yerine Parasını Borsaya Yatıran Gencin İsyanı Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:08

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Bir genç geçen yıl 2 bin TL’ye ayakkabı alacağı esnada arkadaşı parayı borsaya yatır demiş, o da dinlemişti. Ancak işler pek de planladıkları gibi ilerlememişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Arkadaşı 2 bin TL’ye bir tane ayakkabı almak yerine borsada para değerlendikten sonra 4-5 tane ayakkabı alırsın demişti.

Arkadaşı 2 bin TL’ye bir tane ayakkabı almak yerine borsada para değerlendikten sonra 4-5 tane ayakkabı alırsın demişti.

Ancak bu yıl gencin istediği ayakkabı 5 bin TL, borsadaki parası ise 4 bin TL olmuştu…

Ancak bu yıl gencin istediği ayakkabı 5 bin TL, borsadaki parası ise 4 bin TL olmuştu…

İşte detaylar 👇

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