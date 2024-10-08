Arkadaşının Yatırım Tavsiyesiyle Ayakkabı Almak Yerine Parasını Borsaya Yatıran Gencin İsyanı Güldürdü

Bir genç geçen yıl 2 bin TL’ye ayakkabı alacağı esnada arkadaşı parayı borsaya yatır demiş, o da dinlemişti. Ancak işler pek de planladıkları gibi ilerlememişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşı 2 bin TL’ye bir tane ayakkabı almak yerine borsada para değerlendikten sonra 4-5 tane ayakkabı alırsın demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu yıl gencin istediği ayakkabı 5 bin TL, borsadaki parası ise 4 bin TL olmuştu…
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın