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Türk Sanatının Duayen İsmi Süleyman Saim Tekcan'dan Acı Haber: 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk Sanatının Duayen İsmi Süleyman Saim Tekcan'dan Acı Haber: 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
18.10.2026 - 17:20
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Türk resim ve özgün baskı sanatının en önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'dan acı haber geldi. Yıllarını sanata, eğitime ve yetiştirdiği öğrencilere adayan usta ressam, 86 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Tekcan'ın vefatını ailesi duyurdu. Sanat dünyasını yasa boğan kaybın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı. 

Peki, Türk sanatında derin izler bırakan Süleyman Saim Tekcan kimdir, nerelidir ve sanat hayatı boyunca hangi çalışmalara imza atmıştır? Gelin, usta sanatçının hayatına ve geride bıraktığı mirasa birlikte bakalım.

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Türk resim ve özgün baskı sanatının en önemli isimlerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini ailesi duyurdu.

Türk resim ve özgün baskı sanatının en önemli isimlerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini ailesi duyurdu.

Yalnızca eserleriyle değil, yetiştirdiği binlerce öğrenci ve sanat dünyasına kazandırdığı kurumlarla da adından söz ettiren Tekcan'ın kaybı, kültür ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına adadığı vurgulanırken, geride bıraktığı eserler ve dokunduğu hayatlarla yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Acı haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımlayarak Tekcan'ın Türk sanatına yaptığı katkıları hatırlattı. Özellikle kurucusu olduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ve özgün baskı sanatının gelişimindeki öncü rolüne dikkat çekildi. Usta sanatçının cenazesi, 19 Ekim Pazartesi günü ikindi namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nden kaldırılacak. Tekcan, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçının ölüm nedeni hakkında ise ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Peki, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan kimdir, nereli? Gelin, ömrünü sanata adayan usta ismin hayatına biraz daha yakından bakalım.

Peki, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan kimdir, nereli? Gelin, ömrünü sanata adayan usta ismin hayatına biraz daha yakından bakalım.

6 Ekim 1940 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Süleyman Saim Tekcan, sanat eğitimine Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nde başladı. 1961 yılında mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmaya başlayan Tekcan, Artvin, Erzurum ve Trabzon'da görev alarak eğitim dünyasına ilk adımlarını attı. 1960'lı yılların sonlarında İstanbul'a taşınan sanatçı, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde görev yaparken okulun ilk baskı atölyelerinin kurulmasına öncülük etti. 1970'li yılların başında Almanya'da özgün baskı üzerine araştırmalar yaparak bu alandaki çalışmalarını daha da geliştirdi.

Bir yandan kendi eserlerini üretirken diğer yandan Türkiye'de baskı resim sanatının yaygınlaşması için çalışan Tekcan, 1975 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde akademik kariyerine devam etti.

1985 yılında profesör unvanını alan sanatçı, 1994-1995 yıllarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Yeditepe ve Işık üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinin kuruluşunda da önemli roller oynadı.

Süleyman Saim Tekcan'ı Türk sanat tarihinde böylesine özel bir yere taşıyan şey ise yalnızca yaptığı resimler değil, özgün baskı sanatına kazandırdığı yenilikler ve ardında bıraktığı büyük mirastı.

Süleyman Saim Tekcan'ı Türk sanat tarihinde böylesine özel bir yere taşıyan şey ise yalnızca yaptığı resimler değil, özgün baskı sanatına kazandırdığı yenilikler ve ardında bıraktığı büyük mirastı.

Uzun yıllar boyunca gravür, serigrafi ve farklı baskı teknikleri üzerine çalışan Tekcan, geliştirdiği “yaş baskı” yöntemiyle uluslararası sanat literatürüne kendi adını yazdırmayı başardı. Bugün Tekcan tekniği olarak bilinen bu yöntem, sanatçının alanındaki en önemli katkılarından biri olarak kabul ediliyor. Eserlerinde Anadolu kültüründen ve tarihinden izlere yer veren sanatçının özellikle at figürleriyle hazırladığı çalışmalar, sanatseverlerin yakından tanıdığı eserleri arasında bulunuyor.

2004 yılında kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (IMOGA) ise Tekcan'ın sanat dünyasına bıraktığı en kalıcı miraslardan biri oldu. Türkiye'de özgün baskı sanatının korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyan müze, yıllar içinde uluslararası ölçekte dikkat çeken bir koleksiyona ulaştı. 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen usta sanatçı, yaşamı boyunca yalnızca sanat üretmekle kalmadı; pek çok sanatçının yetişmesine ve Türkiye'de sanat eğitiminin gelişmesine de katkı sağladı.

86 yıllık ömrüne sayısız eser, öğrenciler ve sanat kurumları sığdıran Süleyman Saim Tekcan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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