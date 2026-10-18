Türk Sanatının Duayen İsmi Süleyman Saim Tekcan'dan Acı Haber: 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk resim ve özgün baskı sanatının en önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'dan acı haber geldi. Yıllarını sanata, eğitime ve yetiştirdiği öğrencilere adayan usta ressam, 86 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Tekcan'ın vefatını ailesi duyurdu. Sanat dünyasını yasa boğan kaybın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı.

Peki, Türk sanatında derin izler bırakan Süleyman Saim Tekcan kimdir, nerelidir ve sanat hayatı boyunca hangi çalışmalara imza atmıştır? Gelin, usta sanatçının hayatına ve geride bıraktığı mirasa birlikte bakalım.