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Arjantin Devlet Javiver Milei Seçim Kampanyası Sırasında Kullandığı Testereyi Elon Musk'a Hediye Etti

Arjantin Devlet Javiver Milei Seçim Kampanyası Sırasında Kullandığı Testereyi Elon Musk'a Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2025 - 19:20 Son Güncelleme: 21.02.2025 - 19:28

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Ünlü Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Amerika'nın başkenti Washington'a yakın bir bölgede gerçekleştirilen, önde gelen muhafazakar politikacıların bir araya geldiği Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katıldı. Gittiği her yerde adından söz ettiren Musk, burada da sahnedeydi. Elon Musk sahneye Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin kendisine hediye ettiği testere ile çıktı.

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Seçim kampanyası sırasında testere kullanan ve "Bürokrasiyi bununla budayacağım" diyen Milei, toplantıda testeresini Musk'a devretti.

Seçim kampanyası sırasında testere kullanan ve "Bürokrasiyi bununla budayacağım" diyen Milei, toplantıda testeresini Musk'a devretti.

Birilikte kameralara poz vermelerinin ardından Musk, testere ile eğlenmeye devam etti.

Birilikte kameralara poz vermelerinin ardından Musk, testere ile eğlenmeye devam etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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