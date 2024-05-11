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Ardahanlı Esnaf Amca Kurduğu Kendine Has Düzeniyle Gönülleri Fethetti

Ardahanlı Esnaf Amca Kurduğu Kendine Has Düzeniyle Gönülleri Fethetti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 13:30

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Bir kullanıcı, elli yılı aşkın süredir Ardahan'daki bakkalını işleten Cengiz Amca'nın görenleri hayran bırakacak kadar düzenli yerleştirilmiş ürünlerini ve Cengiz Amcayla olan kısa sohbetini yayınladı. O video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Dükkanın dış görünüşü bu şekilde...

Dükkanın dış görünüşü bu şekilde...

İçerisine girildiğinde ise muazzam bir emek ve titizlikle yerleştirilmiş ürünler görülüyor.

İçerisine girildiğinde ise muazzam bir emek ve titizlikle yerleştirilmiş ürünler görülüyor.

Neden bu kadar düzenli bir dükkanı olduğu sorulduğundaysa bu tatlı amcamızın cevabı: ''Nasıl başlarsa, öyle gider.'' oluyor.

Neden bu kadar düzenli bir dükkanı olduğu sorulduğundaysa bu tatlı amcamızın cevabı: ''Nasıl başlarsa, öyle gider.'' oluyor.

Videonun tamamı👇🥰

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