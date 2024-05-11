Ardahanlı Esnaf Amca Kurduğu Kendine Has Düzeniyle Gönülleri Fethetti

Bir kullanıcı, elli yılı aşkın süredir Ardahan'daki bakkalını işleten Cengiz Amca'nın görenleri hayran bırakacak kadar düzenli yerleştirilmiş ürünlerini ve Cengiz Amcayla olan kısa sohbetini yayınladı. O video sosyal medyada büyük beğeni topladı.