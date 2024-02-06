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'Arap Erkekle İlk Tanışmada Dikkat Edilmesi Gerekenleri' Açıklayan Kadından, Evlenilecek Erkek Anlama Taktiği

'Arap Erkekle İlk Tanışmada Dikkat Edilmesi Gerekenleri' Açıklayan Kadından, Evlenilecek Erkek Anlama Taktiği

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 19:52

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Katar'da yaşayan ve '@luxurysuyilmaz' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan kadın, kadınların evlenilecek erkeği nasıl anlayabileceklerine yönelik bir paylaşım yaptı.

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Erkek arkadaşlarından hediye isteyen ancak, 'Sen hediye istiyorsun, sana bakmamı istiyorsun, sen gold digger'sın (para avcısı)' şeklinde cevap alan kadınlara yapmaları ve söylemeleri gereken şeyleri hatırlatan Su Yılmaz, 'Onlara deyin ki; evliliğimizde sen bana nasıl bakacaksın? Sen şu an yapmıyorsun ki evlendikten sonra ne yapacaksın?' dedi.

Erkek arkadaşlarından hediye isteyen ancak, 'Sen hediye istiyorsun, sana bakmamı istiyorsun, sen gold digger'sın (para avcısı)' şeklinde cevap alan kadınlara yapmaları ve söylemeleri gereken şeyleri hatırlatan Su Yılmaz, 'Onlara deyin ki; evliliğimizde sen bana nasıl bakacaksın? Sen şu an yapmıyorsun ki evlendikten sonra ne yapacaksın?' dedi.

Su Yılmaz daha önce de, 'Arap prens sevgili nasıl bulunur?' ve 'Arap erkekle ilk buluşmada dikkat edilmesi gereken şeyler' videolarıyla gündem olmuştu: 👇

Su Yılmaz şimdi ise, erkek arkadaşları tarafından 'gold digger' olarak nitelendirilen kadınlara verdiği tavsiye ile gündem oldu.

Su Yılmaz şimdi ise, erkek arkadaşları tarafından 'gold digger' olarak nitelendirilen kadınlara verdiği tavsiye ile gündem oldu.

'Ben seninle şans eseri evlenemem ki, ya evlenince yapmazsan! Evlenmeden önce de göstermesi lazım, sana bakabiliyor muymuş, seni şımartabiliyor muymuş? Piyango gibi evlenemeyiz ki.' 

İşte o video: 👇

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