'Arap Erkekle İlk Tanışmada Dikkat Edilmesi Gerekenleri' Açıklayan Kadından, Evlenilecek Erkek Anlama Taktiği

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Erkek arkadaşlarından hediye isteyen ancak, 'Sen hediye istiyorsun, sana bakmamı istiyorsun, sen gold digger'sın (para avcısı)' şeklinde cevap alan kadınlara yapmaları ve söylemeleri gereken şeyleri hatırlatan Su Yılmaz, 'Onlara deyin ki; evliliğimizde sen bana nasıl bakacaksın? Sen şu an yapmıyorsun ki evlendikten sonra ne yapacaksın?' dedi.
Su Yılmaz şimdi ise, erkek arkadaşları tarafından 'gold digger' olarak nitelendirilen kadınlara verdiği tavsiye ile gündem oldu.
İşte o video: 👇
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