Araba Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi İfşa Oldu: Araç Alım-Satım Yaparken Bu Yönteme Dikkat Edin!

'@galerihikayeleri' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adam, araç alış-satış işlemleri ile ilgili yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son yıllarda araba piyasasındaki hareketlilik nedeniyle mağdur olan binlerce insanın hikayesini takipçilerine ulaştıran TikTok kullanıcısı, son paylaşımlarından birisinde ise yeni bir dolandırıcılık yöntemini ifşa etti.
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Yaptığı yayına katılan vatandaşın anlattığı hikayeyi takipçileriyle paylaşan adam, izleyenlere yok artık dedirtti.
Yayına katılan adamın anlattıklarına göre dolandırıcılar, aracını satmak isteyen kişilere kaparo göndererek aracı ilandan kaldırtıyor, ardından ise ilandaki aracı düşük fiyatlar 3. kişilere pazarlıyorlar.
Son yıllarda araç alış-satış işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle insanların dalgın ve dikkatsiz davranmasından faydalanan dolandırıcılar, aracın gerçek sahibi ile, aracı satın almak isteyen kişiyi farklı yöntemlerle bir araya getirirken, paranın ise kendi hesaplarına yatmasını sağlıyorlar.
İşte o dolandırıcılık yönteminin anlatıldığı TikTok videosu: 👇
Videoda anlatılan dolandırıcılık hikayesini anlamayanlar için videoyu paylaşan "@galerihikayeleri" isimli hesap, o yöntemi bu şekilde özetledi: 👇
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