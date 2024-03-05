Araba Dolandırıcılarının Yeni Yöntemi İfşa Oldu: Araç Alım-Satım Yaparken Bu Yönteme Dikkat Edin!

'@galerihikayeleri' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan adam, araç alış-satış işlemleri ile ilgili yaptığı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son yıllarda araba piyasasındaki hareketlilik nedeniyle mağdur olan binlerce insanın hikayesini takipçilerine ulaştıran TikTok kullanıcısı, son paylaşımlarından birisinde ise yeni bir dolandırıcılık yöntemini ifşa etti.