Amsterdam'da Yaşayan Gurbetçi, Bira Bisikletiyle Gezenleri Görünce Hayrete Düştü: "Adamlardaki Keyfe Bak"

Amsterdam'da yaşayan bir gurbetçi, bira bisikletiyle gezen yabancı vatandaşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anları kayda alan gurbetçi, 'Vay yavrum be, adamlardaki keyfe bak. hayat bunlara güzel.' dedi.
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Farklı kültürlerin gündelik hayata yansıması özellikle ülke değiştiren vatandaşlar için farklılık gösterirken, Amsterdam'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video bu duruma iyi bir örnek oluşturdu.
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Yol kenarında yürürken yanından bira bisikletine binmiş adamların geçtiğini gören gurbetçi, "Vay yavrum be, adamlardaki keyfe bak. hayat bunlara güzel." dedi.
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