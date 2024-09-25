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Amsterdam'da Yaşayan Gurbetçi, Bira Bisikletiyle Gezenleri Görünce Hayrete Düştü: "Adamlardaki Keyfe Bak"

Amsterdam'da Yaşayan Gurbetçi, Bira Bisikletiyle Gezenleri Görünce Hayrete Düştü: "Adamlardaki Keyfe Bak"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 14:17

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Amsterdam'da yaşayan bir gurbetçi, bira bisikletiyle gezen yabancı vatandaşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anları kayda alan gurbetçi, 'Vay yavrum be, adamlardaki keyfe bak. hayat bunlara güzel.' dedi. 

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Farklı kültürlerin gündelik hayata yansıması özellikle ülke değiştiren vatandaşlar için farklılık gösterirken, Amsterdam'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video bu duruma iyi bir örnek oluşturdu.

Farklı kültürlerin gündelik hayata yansıması özellikle ülke değiştiren vatandaşlar için farklılık gösterirken, Amsterdam'da yaşayan bir gurbetçinin çektiği video bu duruma iyi bir örnek oluşturdu.

Yol kenarında yürürken yanından bira bisikletine binmiş adamların geçtiğini gören gurbetçi, "Vay yavrum be, adamlardaki keyfe bak. hayat bunlara güzel." dedi.

Yol kenarında yürürken yanından bira bisikletine binmiş adamların geçtiğini gören gurbetçi, "Vay yavrum be, adamlardaki keyfe bak. hayat bunlara güzel." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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