Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir'de Korkunç Kaza! Otomobil Alt Geçide Düştü: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı

İzmir'de Korkunç Kaza! Otomobil Alt Geçide Düştü: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı

İzmir Hastane
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 14:15

İzmir'in Konak ilçesinde korkunç bir kaza oldu. Savaş alanına dönen kazada, otomobil alt geçide düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Edinilen bilgiye göre, araçta bulunan 5 kadının hastanedeki yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığını tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, araçta bulunan 5 kadının hastanedeki yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığını tespit etti.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın