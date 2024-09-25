İzmir'de Korkunç Kaza! Otomobil Alt Geçide Düştü: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı
İzmir'de Korkunç Kaza! Otomobil Alt Geçide Düştü: 3 Kişi Öldü, 2 Kişi de Yaralandı
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Otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.
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Edinilen bilgiye göre, araçta bulunan 5 kadının hastanedeki yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığını tespit etti.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşte o anlar:
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