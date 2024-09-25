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Nevşin Mengü Duyurdu: Kara Harp Okulu Devre Birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve Diğer Üç Teğmenin İfadeleri Alındı

Nevşin Mengü Duyurdu: Kara Harp Okulu Devre Birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve Diğer Üç Teğmenin İfadeleri Alındı

Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 11:44

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatılmıştı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, 'Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor' dedi. 

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Bu olay MSB'de krize neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenleri hedef alarak, ''Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek'' demişti.

Bu olay MSB'de krize neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenleri hedef alarak, ''Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek'' demişti.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yeni mezun teğmenler, kılıçlı yemin ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek slogan atmıştı. Bu olay AK Parti tarafından hoş karşılanmadı ve teğmenler hakkında inceleme başlatıldı.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yeni mezun teğmenler, kılıçlı yemin ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek slogan atmıştı. Bu olay AK Parti tarafından hoş karşılanmadı ve teğmenler hakkında inceleme başlatıldı.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi alındığı iddia edildi.

Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesi alındığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, "Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, "Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor" dedi.

İşte o paylaşım:

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