Nevşin Mengü Duyurdu: Kara Harp Okulu Devre Birinci Teğmen Ebru Eroğlu ve Diğer Üç Teğmenin İfadeleri Alındı

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıçla yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında inceleme başlatılmıştı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Nevşin Mengü, 'Harp okulları mezuniyet törenindeki 'yemin krizinin' ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu'nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor' dedi.