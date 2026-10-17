17 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın piyasasında hafta sonu sessizliği başladı. Cuma akşamı ons başına 4.165 dolara gerileyen sarı metal, haftayı yüzde 0,7 kayıpla tamamladı. İç piyasada gram altın 6.633 lira civarında yatay seyrederken çeyrek altının satış fiyatı 10.825 lira oldu. İşte 17 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları!
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Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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