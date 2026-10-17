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17 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın Ne Kadar?

17 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram Altın, Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 09:47
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Altın piyasasında hafta sonu sessizliği başladı. Cuma akşamı ons başına 4.165 dolara gerileyen sarı metal, haftayı yüzde 0,7 kayıpla tamamladı. İç piyasada gram altın 6.633 lira civarında yatay seyrederken çeyrek altının satış fiyatı 10.825 lira oldu. İşte 17 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları: Altın bugün ne kadar?

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altın, cuma öğleden sonra kazançlarını koruyamadı. Sabah saatlerinde 6.654 lirayı gören gram altın, günü 6.633 lira seviyesinde tamamladı. Kapalıçarşı ve kuyumcularda hafta sonu boyunca bu kapanış fiyatları baz alınıyor. Bigpara'nın 17 Ekim Cumartesi saat 08.46 verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: Alış 6.632,39 TL / Satış 6.633,21 TL

  • Çeyrek altın: Alış 10.740 TL / Satış 10.825 TL

  • Yarım altın: Alış 21.480 TL / Satış 21.643 TL

  • Tam altın: Alış 42.468,42 TL / Satış 43.305,85 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 42.848 TL / Satış 43.161 TL

  • Reşat altını: Alış 42.880,47 TL / Satış 43.193,95 TL

  • Ata altın: Alış 43.795,55 TL / Satış 44.899,93 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 6.004 TL / Satış 6.060 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.842,24 TL

  • 14 ayar altın (gram): Satış 4.804,15 TL

  • Gremse altın: Alış 106.171,04 TL / Satış 108.596,72 TL

  • Beşli altın: Alış 214.996,36 TL / Satış 219.186,03 TL

  • Has altın: Alış 6.599,23 TL / Satış 6.600,04 TL

  • Ons altın: Alış 4.165,60 dolar / Satış 4.166,11 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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