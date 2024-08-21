Amerika'da 75 Günde Aldığı Arabayı Gösteren Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Aldığım Fiyat Çok Uygun'

Amerika'da yaşan bir Türk gencinin, 75 günde 12 bin dolara aldığı 2016 model BMW'yi tanıttığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, gencin ne iş yaparak bu araca sahip olduğunu merak etti ve videoyu inandırıcı bulmadı.