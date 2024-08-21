Amerika'da 75 Günde Aldığı Arabayı Gösteren Genç Sosyal Medyada Gündem Oldu: 'Aldığım Fiyat Çok Uygun'

Amerika'da yaşan bir Türk gencinin, 75 günde 12 bin dolara aldığı 2016 model BMW'yi tanıttığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, gencin ne iş yaparak bu araca sahip olduğunu merak etti ve videoyu inandırıcı bulmadı.
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Ülkemizde alım gücünün her geçen gün geriye gittiği bir dönemde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşam standartlarını anlattığı videolar ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Amerika'ya giden bir gencin 75 günde aldığını iddia ettiği araba, sosyal medyada tartışma yarattı.
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2016 model 328i'yi 12 bin dolara aldığını söyleyen genç, fiyatın çok uygun olduğunu belirtti. Gencin videosunu inandırıcı bulmayan sosyal medya kullanıcısı ne iş yaptığını sorguladı ve böyle bir arabayı 2 ay gibi bir süre içinde almanın zor olduğunu söyledi. İşte o görüntüler; 🎥
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