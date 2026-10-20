Çorum'da Fantezi İç Çamaşırı Satan Mağaza Dualarla Açıldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde açılan bir iç giyim mağazası, açılış töreniyle dikkat çekti. Fantezi iç giyim ürünleri satan Red İç Giyim, ilçe protokolünün katıldığı bir törenle hizmete girdi. Açılışta önce dualar edildi, ardından kurdeleyi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan kesti. Törende belediye başkanının yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe başkanları, esnaf odası ve Kızılay temsilcileri de yer aldı. Açılış anları Alaca Haber'in kamerasına yansıdı, görüntüler X'te de paylaşıldı.
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Alaca'daki Red İç Giyim'in açılışında kurdeleyi belediye başkanı kesti
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Açılış anları böyle kaydedildi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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