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Çorum'da Fantezi İç Çamaşırı Satan Mağaza Dualarla Açıldı

Çorum'da Fantezi İç Çamaşırı Satan Mağaza Dualarla Açıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 12:05
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Çorum'un Alaca ilçesinde açılan bir iç giyim mağazası, açılış töreniyle dikkat çekti. Fantezi iç giyim ürünleri satan Red İç Giyim, ilçe protokolünün katıldığı bir törenle hizmete girdi. Açılışta önce dualar edildi, ardından kurdeleyi Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan kesti. Törende belediye başkanının yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe başkanları, esnaf odası ve Kızılay temsilcileri de yer aldı. Açılış anları Alaca Haber'in kamerasına yansıdı, görüntüler X'te de paylaşıldı.

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Alaca'daki Red İç Giyim'in açılışında kurdeleyi belediye başkanı kesti

Alaca'daki Red İç Giyim'in açılışında kurdeleyi belediye başkanı kesti

Açılışa katılanların listesi de dikkat çekti. Belediye Başkanı Şerif Arslan'a Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru eşlik etti. Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir de törende hazır bulundu. Yılmaz ailesi ve çok sayıda vatandaş da açılışa katılanlar arasındaydı.

Açılış anları böyle kaydedildi:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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