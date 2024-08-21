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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan’da Bir Camide Kendisine Hediye Edilen Kur'an-ı Kerim'i Öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan’da Bir Camide Kendisine Hediye Edilen Kur'an-ı Kerim'i Öptü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 19:14

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Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müslüman olduğu, zaman zaman odasında Kur'an-ı Kerim okuduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların asılsız olduğu kısa sürede anlaşıldı.

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Çeçenistan ziyareti sırasında gittiği Hz. İsa Camii'nde Viladimir Putin'e, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Çeçenistan ziyareti sırasında gittiği Hz. İsa Camii'nde Viladimir Putin'e, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Hediyesini önce öpüp sonra da elinde tutarak poz verdiği anlar gündem oldu.

Hediyesini önce öpüp sonra da elinde tutarak poz verdiği anlar gündem oldu.

İşte o anlar;

Ayrıca Putin’e; ” Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı." manasına gelen Enfal Suresi'nin 17. ayeti de okundu.

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