Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenistan’da Bir Camide Kendisine Hediye Edilen Kur'an-ı Kerim'i Öptü

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müslüman olduğu, zaman zaman odasında Kur'an-ı Kerim okuduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların asılsız olduğu kısa sürede anlaşıldı.
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Çeçenistan ziyareti sırasında gittiği Hz. İsa Camii'nde Viladimir Putin'e, Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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Hediyesini önce öpüp sonra da elinde tutarak poz verdiği anlar gündem oldu.
İşte o anlar;
Ayrıca Putin’e; ” Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı." manasına gelen Enfal Suresi'nin 17. ayeti de okundu.
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