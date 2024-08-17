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Gazeteci Yazar İsmail Arı Menzil Tarikatının Servetini Anlattı:Hangi Taşı Kaldırsanız Altından Menzil Çıkıyor"

Gazeteci Yazar İsmail Arı Menzil Tarikatının Servetini Anlattı:Hangi Taşı Kaldırsanız Altından Menzil Çıkıyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 21:09

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Menzil tarikatı Türkiye'nin en fazla müridi bulunan tarikatlarının başında geliyor. Son dönemde kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklarla ön plana çıkan Menzil'in serveti de merak konusu oluyor.

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Fatih Altaylı'nın programına konuk olan gazeteci, yazar İsmail Arı Menzil Tarikatını anlattı.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan gazeteci, yazar İsmail Arı Menzil Tarikatını anlattı.

"Hangi taşı kaldırsanız altından Menzil Tarikatı çıkıyor." diyen Arı, tarikatın gelir kaynaklarından bahsetti.

"Hangi taşı kaldırsanız altından Menzil Tarikatı çıkıyor." diyen Arı, tarikatın gelir kaynaklarından bahsetti.

İşte o video;

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