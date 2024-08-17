Gazeteci Yazar İsmail Arı Menzil Tarikatının Servetini Anlattı:Hangi Taşı Kaldırsanız Altından Menzil Çıkıyor"

Korsanların Yoğun Olduğu Bir Bölgeden Geçmesi Gereken Gemide Yapılan Hazırlıkları İzlerken Gerileceksiniz

Empati Yapmak Zorunda Kaldı: Çinli Bir Kadın Canlı Bir Şekilde Yemeye Çalıştığı Karides Tarafından Isırıldı