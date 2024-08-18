AK Partinin Kuruluş Yıldönümü Töreninde Fotoğrafa Girmek İsteyen Sema Ramazanoğlu'na Kimse Yer Vermedi

Bu yıl Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Partinin kuruluş yıl dönümü için bir etkinlik düzenlendi ve tüm Ak Partililer bir araya geldi. Törene Ensar Vakfı ile söyledikleriyle hafızlara kazınan Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Sema Ramazanoğlu'nun yaşadığı ilginç an damgasını vurdu.