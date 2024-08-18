AK Partinin Kuruluş Yıldönümü Töreninde Fotoğrafa Girmek İsteyen Sema Ramazanoğlu'na Kimse Yer Vermedi

Bu yıl Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Partinin kuruluş yıl dönümü için bir etkinlik düzenlendi ve tüm Ak Partililer bir araya geldi. Törene Ensar Vakfı ile söyledikleriyle hafızlara kazınan Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Sema Ramazanoğlu'nun yaşadığı ilginç an damgasını vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Törenin sonunda bir hatıra fotoğrafı çekilmek istendi ve tüm partililer kürsüye çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafta Erdoğan'a yakın bir yerde kendisine yer arayan Sema Ramazanoğlu'na kimse yer vermedi.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Korku filmi karakteri. Bugün uyku yok.
Oh ohh oğğğ işte bu
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.