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AK Partinin Kuruluş Yıldönümü Töreninde Fotoğrafa Girmek İsteyen Sema Ramazanoğlu'na Kimse Yer Vermedi

AK Partinin Kuruluş Yıldönümü Töreninde Fotoğrafa Girmek İsteyen Sema Ramazanoğlu'na Kimse Yer Vermedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 13:17

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Bu yıl Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü. Partinin kuruluş yıl dönümü için bir etkinlik düzenlendi ve tüm Ak Partililer bir araya geldi. Törene Ensar Vakfı ile söyledikleriyle hafızlara kazınan Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Sema Ramazanoğlu'nun yaşadığı ilginç an damgasını vurdu.

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Törenin sonunda bir hatıra fotoğrafı çekilmek istendi ve tüm partililer kürsüye çıktı.

Törenin sonunda bir hatıra fotoğrafı çekilmek istendi ve tüm partililer kürsüye çıktı.

Fotoğrafta Erdoğan'a yakın bir yerde kendisine yer arayan Sema Ramazanoğlu'na kimse yer vermedi.

Fotoğrafta Erdoğan'a yakın bir yerde kendisine yer arayan Sema Ramazanoğlu'na kimse yer vermedi.

İşte o anlar;

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Naci Kir

Korku filmi karakteri. Bugün uyku yok.

Hacı

Oh ohh oğğğ işte bu

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