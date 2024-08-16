"Her Şey Gözümün Önünde Oldu" Diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mecliste Yaşanan Kavgaya Tepki Gösterdi

Bugün TBMM'de oldukça tatsız anlar yaşandı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için düzenlenen Genel Kurul'da Ahmet Şık’ın açıklamaları sonrasında vekiller birbirine girdi. Yaşanan kavgada kan döküldü.
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Yaşananlara anbean şahit olan CHP genel başkanı duruma tepki gösterdi.
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''Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Bu gerçekten çok utanç verici bir durum. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar.'' diyen Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.
İşte o anlar;
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