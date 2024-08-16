Görüş Bildir
Haberler
Video
Barış Atay Alpay Özalan Hakkında Konuştu: ''Bizim Genel Başkanımıza da Yağ Çeken Bir Yağdanlık''

Barış Atay Alpay Özalan Hakkında Konuştu: ''Bizim Genel Başkanımıza da Yağ Çeken Bir Yağdanlık''

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:19

İçerik Devam Ediyor

Bugün TBMM'de yaşanan kavga tüm ülkenin gündemine oturdu. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için gerçekleştirilen Genel Kurul'da Alpay Özalan, konuşma yapan Ahmet Şık'a yumruk attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eski TİP Milletvekili Barış Atay, yıllar önce kavga ettiği Alpay Özalan hakkında konuştu.

Eski TİP Milletvekili Barış Atay, yıllar önce kavga ettiği Alpay Özalan hakkında konuştu.

Alpay Özalan ile yaşadığı diyaloğu ilk kez anlatan Atay, 'Bizim genel başkanımıza da yağ çeken bir yağdanlık.'' dedi.

Alpay Özalan ile yaşadığı diyaloğu ilk kez anlatan Atay, 'Bizim genel başkanımıza da yağ çeken bir yağdanlık.'' dedi.

İşte o yorum;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın