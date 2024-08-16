Barış Atay Alpay Özalan Hakkında Konuştu: ''Bizim Genel Başkanımıza da Yağ Çeken Bir Yağdanlık''

Bugün TBMM'de yaşanan kavga tüm ülkenin gündemine oturdu. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptali için gerçekleştirilen Genel Kurul'da Alpay Özalan, konuşma yapan Ahmet Şık'a yumruk attı.
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Eski TİP Milletvekili Barış Atay, yıllar önce kavga ettiği Alpay Özalan hakkında konuştu.
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Alpay Özalan ile yaşadığı diyaloğu ilk kez anlatan Atay, 'Bizim genel başkanımıza da yağ çeken bir yağdanlık.'' dedi.
İşte o yorum;
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