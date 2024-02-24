Alev'in Apo'dan Gebe Kalmasından Dilber Dansı Yapan Kadına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Alev'in Apo'dan Gebe Kalmasından Dilber Dansı Yapan Kadına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Şubat Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'nde nur topu gibi bir kaosumuz daha oldu. Doğa'nın hamile olduğunu zannettiğimiz dizide bölüm sonunda Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrenmemizle Pembe gibi neye uğradığımızı şaşırdık.
Beyaz Tv ekranlarında Yeni Baştan isimli program yapan psikolog Esra Ezmeci'ye katılan Reyhan isimli kadın itirafı ile gündem oldu. Üvey babası tarafından taciz edilen kadın, yaşadığı travmalardan dolayı erkeklerden nefret ederken, evlendiği ilk gece çıplak gördüğü kocası nedeniyle de kustu.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüyle yine dumur oldu. Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrendiğimiz bölümde şoklardan şoklara sürüklenirken, o anlara haliyle izleyiciden tepki yağdı.
NOW ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinin son bölümünde tüm Türkiye'yi derinden sarsan bir olay işlendi. Öldürülen taksici Oğuz Erge olayını konu alan dizide Erge'nin intikamı alınırken, o sahneler gündem oldu.
Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri son zamanların en çok konuşulan konularından birisi. Bir kadının düğünde İnci Taneleri Dilber gibi oynaması gündem oldu.
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Pazar akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Yargı'ya Survivor'dan transfer. Survivor yarışmacısı, sevilen dizi Yargı kadrosuna dahil oldu.
Sezon arası verilen Haziran ayına çok az bir vakit kalmışken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını ve hangilerinin 2. sezonlarıyla devam edeceğini duyurmaya başladı. NOW'ın iddialı bir dizisi de 2. sezonu alarak yeni sezonu garantiledi.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz bölüm Pelin'in öldüğünü görsek de son bölümde garip bir şekilde dirilmesi izleyiciyi yıldırırken, Seyran ve Ferit arasındaki belirsizliklere tepki geldi.
Büyük finale 15 gün kala Kısmetse Olur evine yine kaos hakimdi. Yeni gelen damat adayı Olkan, Gizem'le yaşadığı tartışmada sinirlenip masaya tekme atınca olanlar oldu!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine enfes bir seyir zevki verirken, Alev'in hamileliği izleyicilere gelecek bölümleri merak ettirdi. Alev'in hamileliği ve Doğa'nın Fatih aşkının zirveye ulaştığı bölümün yeni bölüm fragmanı da en az bölüm kadar iyiydi. Biz de fragmana gelen tepkileri derledik.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'ndan önemli bir hamle geldi. Dizide az göründüğü iddia edilen Sıla Türkoğlu'nun beğendiği paylaşım soru işaretlerine neden oldu.
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Doğa ve Fatih aşkımı Doğa hiç kendine saygın yok senin ya