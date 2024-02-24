Pembe'nin Apo'nun Gayrimeşru Çocuğuyla Sarsıldığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı
Pembe'nin Apo'nun Gayrimeşru Çocuğuyla Sarsıldığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine enfes bir seyir zevki verirken, Alev'in hamileliği izleyicilere gelecek bölümleri merak ettirdi. Alev'in hamileliği ve Doğa'nın Fatih aşkının zirveye ulaştığı bölümün yeni bölüm fragmanı da en az bölüm kadar iyiydi. Biz de fragmana gelen tepkileri derledik.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanına Doğa'nın Fatih aşkı ve Alev'in hamilelik skandalı damgasını vurdu.
Alev'in Apo'dan hamile kalmasıyla dumur olduğumuz fragmanda bir de Doğa'nın Fatih'e aşkını ilan etmesini görünce izleyiciler olarak zıvanadan çıktık.
Doğa'nın gurursuzluğu ve Pembe'nin yaşadığı şok herkesi şoke ederken, haliyle fragmana yorum yağdı.
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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