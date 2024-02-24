Pembe'nin Apo'nun Gayrimeşru Çocuğuyla Sarsıldığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine enfes bir seyir zevki verirken, Alev'in hamileliği izleyicilere gelecek bölümleri merak ettirdi. Alev'in hamileliği ve Doğa'nın Fatih aşkının zirveye ulaştığı bölümün yeni bölüm fragmanı da en az bölüm kadar iyiydi. Biz de fragmana gelen tepkileri derledik.