Rolü Ne Olacak? Survivor Yarışmacısı Yargı'nın Kadrosuna Katıldı!
Rolü Ne Olacak? Survivor Yarışmacısı Yargı'nın Kadrosuna Katıldı!
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Kanal D ekranlarının 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı'ya yeni bir oyuncu dahil oluyor.
Sevilen diziye kariyerine oyuncu olarak devam eden bir Survivor yarışmacısı dahil olacak.
O isim ise Çağrı Atakan!
Dizinin 85. bölümünde kadroya dahil olmaya hazırlanan Çağrı Atakan, Yargı'da Canberk rolüyle yer alacak.
Çağrı Atakan'ın Yargı'da nasıl bir karakter olarak yer alacağı ise tam bir merak konusu.
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