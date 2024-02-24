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Rolü Ne Olacak? Survivor Yarışmacısı Yargı'nın Kadrosuna Katıldı!

Rolü Ne Olacak? Survivor Yarışmacısı Yargı'nın Kadrosuna Katıldı!

survivor Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 13:37

Pazar akşamlarının reyting rekoru kıran dizisi Yargı'ya Survivor'dan transfer. Survivor yarışmacısı, sevilen dizi Yargı kadrosuna dahil oldu.

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Kanal D ekranlarının 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı'ya yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Kanal D ekranlarının 3 sezondur reyting rekoru kıran dizisi Yargı'ya yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Sevilen diziye kariyerine oyuncu olarak devam eden bir Survivor yarışmacısı dahil olacak.

Sevilen diziye kariyerine oyuncu olarak devam eden bir Survivor yarışmacısı dahil olacak.

O isim ise Çağrı Atakan!

O isim ise Çağrı Atakan!

Dizinin 85. bölümünde kadroya dahil olmaya hazırlanan Çağrı Atakan, Yargı'da Canberk rolüyle yer alacak.

Dizinin 85. bölümünde kadroya dahil olmaya hazırlanan Çağrı Atakan, Yargı'da Canberk rolüyle yer alacak.

Çağrı Atakan'ın Yargı'da nasıl bir karakter olarak yer alacağı ise tam bir merak konusu.

Çağrı Atakan'ın Yargı'da nasıl bir karakter olarak yer alacağı ise tam bir merak konusu.

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