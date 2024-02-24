Final Yapmayacak: NOW'ın İddialı Dizisi İkinci Sezonu Garantiledi!

Sezon arası verilen Haziran ayına çok az bir vakit kalmışken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını ve hangilerinin 2. sezonlarıyla devam edeceğini duyurmaya başladı. NOW'ın iddialı bir dizisi de 2. sezonu alarak yeni sezonu garantiledi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş