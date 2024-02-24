Final Yapmayacak: NOW'ın İddialı Dizisi İkinci Sezonu Garantiledi!
Final Yapmayacak: NOW'ın İddialı Dizisi İkinci Sezonu Garantiledi!
Sezon arası verilen Haziran ayına çok az bir vakit kalmışken, kanallar hangi dizilerin final yapacağını ve hangilerinin 2. sezonlarıyla devam edeceğini duyurmaya başladı. NOW'ın iddialı bir dizisi de 2. sezonu alarak yeni sezonu garantiledi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Yayın döneminin sonra erdiği Haziran ayına az bir şey kalmışken, kanallar yayınladıkları diziler için final ya da sezon finali duyuruları yapmaya başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın iddialı dizilerinden biri daha şimdiden yeni sezon onayı aldı.
O dizi ise Yabani!
Yıllar sonra kavuşan bir anne oğlun hikâyesini anlatan dizi eğer bir değişiklik olmazsa önümüzdeki sezonda da devam edecek.
Reyting mücadelesini iyi sürdüren Yabani'nin 2. sezon kararı ani bir düşüş yaşamadığı sürece değişmeyecek.
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