Görüş Bildir
Haberler
TV
Pelin'in Dirildiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Pelin'in Dirildiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:50

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz bölüm Pelin'in öldüğünü görsek de son bölümde garip bir şekilde dirilmesi izleyiciyi yıldırırken, Seyran ve Ferit arasındaki belirsizliklere tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine tepkilerin odağındaydı.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine tepkilerin odağındaydı.

Pelin'in hamile bir şekilde diziye dahil olmasının ardından Yalı Çapkını'nda hiçbir şey eskisi gibi olmazken, Pelin son bölümde ölmüştü.

Pelin'in hamile bir şekilde diziye dahil olmasının ardından Yalı Çapkını'nda hiçbir şey eskisi gibi olmazken, Pelin son bölümde ölmüştü.

Ölü olarak bıraktığımız Pelin'in aniden dirildiği son bölümde hiçbir şey değişmeyip aynı senaryodan hikâye devam ederken, izleyicilerin sabrı da sona ermeye başladı.

Ölü olarak bıraktığımız Pelin'in aniden dirildiği son bölümde hiçbir şey değişmeyip aynı senaryodan hikâye devam ederken, izleyicilerin sabrı da sona ermeye başladı.

Dizideki işleyişin bir türlü değişmeyip tüm konuların tekrar tekrar başa sarması tepki toplarken, o tepkilerden bazılarını derledik.

Dizideki işleyişin bir türlü değişmeyip tüm konuların tekrar tekrar başa sarması tepki toplarken, o tepkilerden bazılarını derledik.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın