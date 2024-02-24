Pelin'in Dirildiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz bölüm Pelin'in öldüğünü görsek de son bölümde garip bir şekilde dirilmesi izleyiciyi yıldırırken, Seyran ve Ferit arasındaki belirsizliklere tepki geldi.