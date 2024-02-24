Pelin'in Dirildiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Pelin'in Dirildiği Yalı Çapkını'nın Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz bölüm Pelin'in öldüğünü görsek de son bölümde garip bir şekilde dirilmesi izleyiciyi yıldırırken, Seyran ve Ferit arasındaki belirsizliklere tepki geldi.
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümü yine tepkilerin odağındaydı.
Pelin'in hamile bir şekilde diziye dahil olmasının ardından Yalı Çapkını'nda hiçbir şey eskisi gibi olmazken, Pelin son bölümde ölmüştü.
Ölü olarak bıraktığımız Pelin'in aniden dirildiği son bölümde hiçbir şey değişmeyip aynı senaryodan hikâye devam ederken, izleyicilerin sabrı da sona ermeye başladı.
Dizideki işleyişin bir türlü değişmeyip tüm konuların tekrar tekrar başa sarması tepki toplarken, o tepkilerden bazılarını derledik.
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