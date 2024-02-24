Kısmetse Olur'da Bir Damat Adayının, Gizem'in Üstüne Yürüyüp Masa Fırlattığı Anlar Evde Gerginlik Yarattı!
Kısmetse Olur'da Bir Damat Adayının, Gizem'in Üstüne Yürüyüp Masa Fırlattığı Anlar Evde Gerginlik Yarattı!
Büyük finale 15 gün kala Kısmetse Olur evine yine kaos hakimdi. Yeni gelen damat adayı Olkan, Gizem'le yaşadığı tartışmada sinirlenip masaya tekme atınca olanlar oldu!
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde büyük finale yalnızca 15 bölüm kaldı.
Türlü türlü kaosların yaşandığı programın dün yayınlanan 125. bölümünde ise ortalık adeta karıştı!
Programa geçtiğimiz hafta dahil olan Olkan isimli damat adayı, Gizem ile yaşadığı tartışmada tüm evi karıştıracak hamlelerde bulundu.
Bir önceki gün Esin ile Olkan arasında oturan ve ikilinin arasında bunalan Gizem'in yer değişimini kendisine saygısızlık olarak gören Olkan, hesap sormak için kızlar evine gitti.
İkilinin arasında başlayan sözlü tartışma yerini bir şeyler fırlatmaya bıraktı. Gizem "Seninle konuşmak istemiyorum, lütfen git" dese de Olkan üstüne gidince ise olanlar oldu.
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Gizem, masadaki plastik çiçeği fırlatınca Olkan o masayı tekmeleyip yere düşürdü. Diğer gelin adayları araya girerken Gizem sinir krizi geçirdi.
Olkan'ın Gizem'e karşı olan hareketlerini duyan erkekler evi ise hesap sormak istedi.
Başta Gizem'in eski erkek arkadaşı Ferhat ve Batt olmak üzere tüm erkekler Gizem'i korumaya geçti ve Olkan'la tartıştılar.
Günün kritiğine de konu olan bu olay sonrası Olkan'ın sarı kart alacağı söyleniyor...
Peki siz bu olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
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