Survivor'da Arka Arkaya Ödül Cezası Alan Yunus Emre'nin Parkurun Ortasına Yığıldığı Anlar Tepki Çekti!
Survivor'da Arka Arkaya Ödül Cezası Alan Yunus Emre'nin Parkurun Ortasına Yığıldığı Anlar Tepki Çekti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suların hiç durulmadığı Survivor'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor...
Takımlara yapılan transferler, Ronaldinho'nun gelişi, yaşanan kavga ve tartışmalar yangın yerine dönen Survivor'da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Daha ilk bölümden itibaren yaşanan kaoslar, bazı yarışmacıların ceza almasına da neden oluyor tabii ki.
Bu isimlerden birisi de Yunus Emre oldu. El hareketi çekmesi ve ardından birçok farklı isimle tartışmaya girmesiyle Acun Ilıcalı'yı çileden çıkartan Yunus Emre, defalarca ödülden men cezası aldı.
Bu ödüllerin arasında yemek ödülleri de oluyor. Tüm bunlardan mahrum kalan Yunus Emre, geçtiğimiz oynanan oyunda kendinden geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzleyenlerin gözünden kaçmayan o anlar ise sosyal medyada tepki çekti.
Verilen ceza ise abartı bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu ceza hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda