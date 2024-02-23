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Survivor'da Arka Arkaya Ödül Cezası Alan Yunus Emre'nin Parkurun Ortasına Yığıldığı Anlar Tepki Çekti!

Survivor'da Arka Arkaya Ödül Cezası Alan Yunus Emre'nin Parkurun Ortasına Yığıldığı Anlar Tepki Çekti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
23.02.2024 - 16:39

Arka arkaya birçok kez ödülden men cezası alan Yunus Emre, oynanan oyun esnasında yere yığılınca herkesi korkuttu. Parkurun ortasında bir anda kendinden geçen Yunus Emre'nin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti ve Survivor izleyicisi Acun'a isyan etti.

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Suların hiç durulmadığı Survivor'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor...

Suların hiç durulmadığı Survivor'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor...

Takımlara yapılan transferler, Ronaldinho'nun gelişi, yaşanan kavga ve tartışmalar yangın yerine dönen Survivor'da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Takımlara yapılan transferler, Ronaldinho'nun gelişi, yaşanan kavga ve tartışmalar yangın yerine dönen Survivor'da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Daha ilk bölümden itibaren yaşanan kaoslar, bazı yarışmacıların ceza almasına da neden oluyor tabii ki.

Daha ilk bölümden itibaren yaşanan kaoslar, bazı yarışmacıların ceza almasına da neden oluyor tabii ki.

Bu isimlerden birisi de Yunus Emre oldu. El hareketi çekmesi ve ardından birçok farklı isimle tartışmaya girmesiyle Acun Ilıcalı'yı çileden çıkartan Yunus Emre, defalarca ödülden men cezası aldı.

Bu isimlerden birisi de Yunus Emre oldu. El hareketi çekmesi ve ardından birçok farklı isimle tartışmaya girmesiyle Acun Ilıcalı'yı çileden çıkartan Yunus Emre, defalarca ödülden men cezası aldı.

Bu ödüllerin arasında yemek ödülleri de oluyor. Tüm bunlardan mahrum kalan Yunus Emre, geçtiğimiz oynanan oyunda kendinden geçti.

Bu ödüllerin arasında yemek ödülleri de oluyor. Tüm bunlardan mahrum kalan Yunus Emre, geçtiğimiz oynanan oyunda kendinden geçti.
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Parkurda kendinden geçen Yunus Emre'nin tansiyonunun düşmesinden şüphelenildi.

İzleyenlerin gözünden kaçmayan o anlar ise sosyal medyada tepki çekti.

İzleyenlerin gözünden kaçmayan o anlar ise sosyal medyada tepki çekti.
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Verilen ceza ise abartı bulundu.

Verilen ceza ise abartı bulundu.
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twitter.com
twitter.com
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Peki siz bu ceza hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu ceza hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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