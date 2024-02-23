Survivor'da Arka Arkaya Ödül Cezası Alan Yunus Emre'nin Parkurun Ortasına Yığıldığı Anlar Tepki Çekti!

Arka arkaya birçok kez ödülden men cezası alan Yunus Emre, oynanan oyun esnasında yere yığılınca herkesi korkuttu. Parkurun ortasında bir anda kendinden geçen Yunus Emre'nin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti ve Survivor izleyicisi Acun'a isyan etti.