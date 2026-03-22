Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Aracını Magazincilerin Üzerine Sürdüğü Görüntüler Ortaya Çıktı!

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı geçtiğimiz günlerde uğradığı bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirenin ise Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Cemiyet hayatının genç isimlerinden biri olan Alaattin Kafayıfçıoğlu'nun geçmişte pek çok ünlü isimle birliktelik yaşadığı öğrenilmişti. Kadayıfçıoğlu'nun Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikteyken aracını magazincilerin üzerine sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.