Rapçi Canbay, Genç Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Hayatını Kaybettiği Geceyi Anlattı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 19:13

Silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın soruşturması devam ediyor. Türkiye'nin gündemine oturan olayda adı geçen rapçi Canbay, ilk açıklamalarının ardından bu kez de Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtladı.

Kaynak: Gece Muhabiri

Reklam

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

İddiaya göre, rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Kamuoyunda geniş yankı bulan olayda, iddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.  Ünlü rapçi, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. 

Kubilay Kaan Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Fakat lüks araçlarla gelen şüphelilerin açtığı saldırıda genç futbolcu hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilk kez açıklama yapan Canbay, 'Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır' şeklinde konuşmuştu.

Canbay, bugün gerçekleşen Kubilay Kaan Kundakçı'nın cenazesinde ise Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtladı. Canbay 'olay 5 saniye içinde gerçekleşiyor' diyerek yaşananları anlattı.

"Kubilay dedi ki 'Biz gidelim'. Her şey öyle başladı..."

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
