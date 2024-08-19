Akıllara Durgunluk Veren Duş Kabini Montajı: Kabin ve Çeşme Farklı Köşelere Takıldı!

Banyosuna duş kabini yaptırmak isteyen ev sahibinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kabini çeşmenin karşısına monte eden ustanın işçiliğini gösteren ev sahibi 'Ustamız ayrıntıyı fark edememiş. Yeni sistem duşa kabinlerimiz hayırlı olsun.' dedi.
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Banyosuna duş kabini yaptıran ev sahibi, banyonun son halini gördüğünde şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi. Kabinle musluğun farklı yerlerde olduğunu gören ev sahibi o anları kayda aldı.
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Görüntüleri sosyal medyada paylaşan ev sahibi '2024 yılına hayırlı uğurlu olsun, yeni sistem duş kabini ve banyolarımız. Çeşmemiz burada, duş kabinimiz burada.' dedi.
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