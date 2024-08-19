Erkek İç Çamaşırı Satışları Ülkelerin Ekonomik Durumunu Nasıl Ele Veriyor?

@hemenanlat isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, erkek iç çamaşırı satışlarının ülkelerin ekonomik durumunu nasıl ele verdiği açıklandı.
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"Erkek iç çamaşırı endeksi" olarak ekonomi literatürüne giren teoriye göre, erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almalarının, ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret olarak kabul edildiği belirtildi.
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"Erkekler ekonomik gerileme dönemlerinde kendilerine yeni iç çamaşırı almayı erteliyor. Yeniden iç çamaşırı almaya başlamaları ise ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret oluyor."
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