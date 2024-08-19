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Erkek İç Çamaşırı Satışları Ülkelerin Ekonomik Durumunu Nasıl Ele Veriyor?

Erkek İç Çamaşırı Satışları Ülkelerin Ekonomik Durumunu Nasıl Ele Veriyor?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 16:35

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@hemenanlat isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, erkek iç çamaşırı satışlarının ülkelerin ekonomik durumunu nasıl ele verdiği açıklandı.

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"Erkek iç çamaşırı endeksi" olarak ekonomi literatürüne giren teoriye göre, erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almalarının, ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret olarak kabul edildiği belirtildi.

"Erkek iç çamaşırı endeksi" olarak ekonomi literatürüne giren teoriye göre, erkeklerin yeni iç çamaşırı satın almalarının, ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret olarak kabul edildiği belirtildi.

"Erkekler ekonomik gerileme dönemlerinde kendilerine yeni iç çamaşırı almayı erteliyor. Yeniden iç çamaşırı almaya başlamaları ise ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret oluyor."

"Erkekler ekonomik gerileme dönemlerinde kendilerine yeni iç çamaşırı almayı erteliyor. Yeniden iç çamaşırı almaya başlamaları ise ekonominin düzeldiğini gösteren bir işaret oluyor."

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