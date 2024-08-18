"Kapı Parası" Pahalıya Patladı: Damadı Eve Sokmayan Baldız Sosyal Medyada Viral Oldu

Kapıya kuşak bağlayıp damadı ve ailesini eve almayan baldız, sosyal medyada viral oldu. Video @byzaaakattt isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşıldı.
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Gelinin kız kardeşi, damat ve ailesinin eve girmesine engel olmak için kapıya kırmızı bir kuşak bağladı. Baldız, kapıyı açmak için damadın kuşağa para dizmesini istedi.
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Damat, kuşağı tamamen para ile doldurduktan sonra baldız kapıyı açarak damadın içeri girmesine izin verdi. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada viral oldu.
O anlar 👇
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