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"Kapı Parası" Pahalıya Patladı: Damadı Eve Sokmayan Baldız Sosyal Medyada Viral Oldu

"Kapı Parası" Pahalıya Patladı: Damadı Eve Sokmayan Baldız Sosyal Medyada Viral Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 21:31

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Kapıya kuşak bağlayıp damadı ve ailesini eve almayan baldız, sosyal medyada viral oldu. Video @byzaaakattt isimli TikTok  kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Gelinin kız kardeşi, damat ve ailesinin eve girmesine engel olmak için kapıya kırmızı bir kuşak bağladı. Baldız, kapıyı açmak için damadın kuşağa para dizmesini istedi.

Gelinin kız kardeşi, damat ve ailesinin eve girmesine engel olmak için kapıya kırmızı bir kuşak bağladı. Baldız, kapıyı açmak için damadın kuşağa para dizmesini istedi.

Damat, kuşağı tamamen para ile doldurduktan sonra baldız kapıyı açarak damadın içeri girmesine izin verdi. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada viral oldu.

Damat, kuşağı tamamen para ile doldurduktan sonra baldız kapıyı açarak damadın içeri girmesine izin verdi. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada viral oldu.

O anlar 👇

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