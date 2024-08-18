Tespit Gibi Tespit! Bir Babanın Kızının Makyajı İçin Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir baba ve kızının eğlenceli diyaloğu beğeni topladı. Videoda, babanın kızına güneşten korunma konusundaki tespiti gündem oldu.
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Baba, kızının yüzüne sürekli güneşten koruyucu ürünler sürdüğünü belirterek, "Kızım, bütün gün güneşten yanmamak için bir sürü şey sürüyorsun suratına. Sonra da yanmış gibi görünmek için makyaj yapıyorsun" şeklinde espri yaptı.
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Babanın samimi yorumu, "tespit gibi tespit" dedirtti.
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