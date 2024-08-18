Her Ayın Başında Kızına Küçük Buketler Yapan Baba İçinizi Isıtacak!

Sosyal medyada paylaşılan video, görenlerin kalbini ısıttı. Her ayın başında kızına küçük çiçek buketleri yapan bir baba, şefkati ve sevgisiyle herkesin beğenisi topladı.
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Baba, her ay kızına özel olarak hazırladığı minik buketleri hediye ederek ona olan sevgisini gösterdi.
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Kızı 1 yaşına gelene dek bu geleneğini devam ettiren babanın bu sevgi dolu davranışı, "Herkese böyle bir baba lazım" dedirtti.
Videonun tamamı için:
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Böyle görünce hemen kucağımda küçük bebek olsun istiyorum çok seviyorum ama sadece bu dönemini
oldu başka büyüyünce napacaksin 😊