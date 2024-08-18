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Her Ayın Başında Kızına Küçük Buketler Yapan Baba İçinizi Isıtacak!

Her Ayın Başında Kızına Küçük Buketler Yapan Baba İçinizi Isıtacak!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 22:14

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Sosyal medyada paylaşılan video, görenlerin kalbini ısıttı. Her ayın başında kızına küçük çiçek buketleri yapan bir baba, şefkati ve sevgisiyle herkesin beğenisi topladı.

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Baba, her ay kızına özel olarak hazırladığı minik buketleri hediye ederek ona olan sevgisini gösterdi.

Baba, her ay kızına özel olarak hazırladığı minik buketleri hediye ederek ona olan sevgisini gösterdi.

Kızı 1 yaşına gelene dek bu geleneğini devam ettiren babanın bu sevgi dolu davranışı, "Herkese böyle bir baba lazım" dedirtti.

Kızı 1 yaşına gelene dek bu geleneğini devam ettiren babanın bu sevgi dolu davranışı, "Herkese böyle bir baba lazım" dedirtti.

Videonun tamamı için:

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gur.ebrar34

Böyle görünce hemen kucağımda küçük bebek olsun istiyorum çok seviyorum ama sadece bu dönemini

maestro__maestro

oldu başka büyüyünce napacaksin 😊