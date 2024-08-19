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Filistinli İş Adamı Suikastının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Saldırgan Aracın İçine Defalarca Ateş Etti

Filistinli İş Adamı Suikastının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Saldırgan Aracın İçine Defalarca Ateş Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.08.2024 - 16:39

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Kağıthan'de dün akşam saatlerinde meydana gelen Filistinli iş adamına yönelik silahlı saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde susturuculu tabancayla gelen bir şahsın, araç içerisine defalarca ateş ettiği, camdan kaçan kişiyi ise kovalayarak bacağından vurduğu anlar yer aldı. 

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Olay, Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Filistinli iş adamı A.K. ve yanındaki iki kişinin bulunduğu araca susturuculu tabancayla ateş açtı.

Olay, Kağıthane'de Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Filistinli iş adamı A.K. ve yanındaki iki kişinin bulunduğu araca susturuculu tabancayla ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan iki kişiden birinin de ağır yaralı olduğunu belirtti. Susturuculu silahı olay yerinde bırakıp kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan iki kişiden birinin de ağır yaralı olduğunu belirtti. Susturuculu silahı olay yerinde bırakıp kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ederken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde hareket etmek üzere olan iş adamının aracına saldırgan tarafından defalarca ateş edildiği görüldü. Saldırgan, aracın şoför penceresinden çıkmayı başaran bir kişiyi de kovalayarak bacaklarından vurdu. İşte o görüntüler; 🎥

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Naci Kir

Filistinli işadamı! Her pislik irin bu iktidar zamanında akıyor.

barbarian

Şarjör değiştirmeden 19 el ateş ediyor üşenmedim saydım. silahı tek eli ile tutuyor yakın mesafeden 3 el ıskalıyor. Profesyonel değil. araca sağ arkadan yakl... Devamını Gör

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Tm.

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